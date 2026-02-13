Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:05, 13 февраля 2026Интернет и СМИ

Борющаяся с раком Симоньян высказалась о своей внешности словами «остатки былой роскоши»

Глава RT Симоньян, борющаяся с раком, показала, что у нее стало меньше ресниц
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, борющаяся с раком, показала, что у нее стало меньше ресниц. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка выложила фотографию глаза с накрашенными ресницами. «Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы "остатки былой роскоши"», — высказалась она о своей внешности.

Ранее Симоньян показала фото без парика. На снимке было видно, что журналистка пострижена практически налысо. Пост она сопроводила словами «бог есть, а смерти нет».

До этого Симоньян рассказала о сложностях химиотерапии. Она призналась, что плохо себя чувствует в первые дни после того, как курс лечения завершается.

О том, что у главы RT диагностировали онкологическое заболевание, стало известно в сентябре 2025 года. Журналистка, среди прочего, заявила, что будет сниматься в телевизионных программах в париках, так как ей предстоит лечение от рака.

Lenta.ru теперь и в Max!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Проданный американцами российский Ситибанк переименуют

    В ЛДПР объяснили ситуацию с недопуском сына Жириновского на «Жириновские чтения»

    Сроки падения ключевой ставки до 10 процентов предсказали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok