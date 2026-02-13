Борющаяся с раком Симоньян высказалась о своей внешности словами «остатки былой роскоши»

Глава RT Симоньян, борющаяся с раком, показала, что у нее стало меньше ресниц

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, борющаяся с раком, показала, что у нее стало меньше ресниц. Пост об этом она опубликовала в своем Telegram-канале.

Журналистка выложила фотографию глаза с накрашенными ресницами. «Попыталась накрасить ресницы. Осознала глубинный смысл фразы "остатки былой роскоши"», — высказалась она о своей внешности.

Ранее Симоньян показала фото без парика. На снимке было видно, что журналистка пострижена практически налысо. Пост она сопроводила словами «бог есть, а смерти нет».

До этого Симоньян рассказала о сложностях химиотерапии. Она призналась, что плохо себя чувствует в первые дни после того, как курс лечения завершается.

О том, что у главы RT диагностировали онкологическое заболевание, стало известно в сентябре 2025 года. Журналистка, среди прочего, заявила, что будет сниматься в телевизионных программах в париках, так как ей предстоит лечение от рака.