Симоньян показала фото без парика

Глава RT Маргарита Симоньян опубликовала фотографию без парика

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян, проходящая лечение от рака, показала фотографию без парика. Ее она опубликовала в своем Telegram-канале.

На снимке видно, что Симоньян пострижена практически налысо. «Ничего не бойтесь. Бог есть, а смерти нет», — подписала она пост.

Ранее Симоньян рассказала о сложностях, с которыми сталкивается из-за химиотерапии. Она пожаловалась, что плохо себя чувствует в первые дни после того, как курс лечения заканчивается. Журналистка добавила, что иногда в эти моменты ей требуется госпитализация.

О том, что у главы RT обнаружили рак, стало известно в сентябре 2025 года. Она, в частности, заявила, что будет сниматься в телепроектах в париках, так как ей предстоит лечиться от онкологического заболевания.