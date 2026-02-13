Реклама

21:04, 13 февраля 2026Силовые структуры

Бойко-Великого освободили от 15-летнего наказания за захват земель в Подмосковье

Мособлсуд освободил от наказания в 15,5 года Бойко-Великого по делу об ОПГ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Мособлсуд освободил от наказания главу холдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого, получившего 15,5 года лишения свободы за создание преступного сообщества и незаконный захват земельных участков в Рузском районе Подмосковья. Об этом сообщает ТАСС.

Решение принято по итогам рассмотрения апелляционных жалоб на приговор. Он оставлен в силе, но по истечении срока давности было принято решение освободить фигурантов дела от наказания. Восемь человек, осужденных вместе с Бойко-Великим на сроки от 10 до 15 лет, освободили в зале суда.

Бизнесмену предстоит отбыть четыре месяца по первому приговору.

В ноябре 2025 года его вместе с другими фигурантами дела признали виновным в создании организованного преступного сообщества с целью хищения земельных участков в Подмосковье на 347,9 миллиона рублей.

По версии следствия, в 2003 году Бойко создал преступную группу, чтобы завладеть участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Сообщники переводили земли, принадлежавшие гражданам по долевой собственности, на компании, находившиеся под контролем бизнесменов. Затем эти участки дробили и продавали новым владельцам. За восемь лет были похищены участки на общей территории площадью две тысячи гектаров.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

