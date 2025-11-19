Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:41, 19 ноября 2025Силовые структуры

Подозреваемого в поджоге могилы Романовых бизнесмена осудили за создание ОПС

В Подмосковье осудили бизнесмена Бойко-Великого за создание ОПС
Варвара Митина (редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Московской области суд приговорил к 15,5 года колонии строгого режима главу агрохолдинга «Русское молоко» Василия Бойко-Великого по делу о создании организованного преступного сообщества (ОПС) ради хищения земельных участков в Подмосковье на 347,9 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Ольга Врадий.

Еще двоих фигуранток этого дела приговорили к 15 годам колонии общего режима, остальных шестерых подельников — к 10 годам колонии строгого режима.

По версии следствия, в 2003 году Бойко создал ОПС, чтобы завладеть участками в Рузском районе под видом инвестирования в сельское хозяйство. Сообщники переводили земли, принадлежащие гражданам по долевой собственности, на компании, находящиеся под контролем бизнесменов. Затем эти участки дробили и продавали новым владельцам. Некоторые пострадавшие пытались судиться с предпринимателями, однако обвиняемые отклоняли претензии, используя поддельные документы. За восемь лет были похищены участки на общей территории площадью две тысячи гектаров.

Бойко-Великий известен своими ультраправославными взглядами. Он запретил работать в своей компании некрещеным людям, обязал всех сотрудников пройти курс православной культуры, а также приказал обвенчаться тем, кто еще этого не сделал.

В 2022 году сообщалось, что бизнесмена заподозрили в поджоге могилы Романовых в Поросенковом логе в Екатеринбурге.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто ждут зеленого света». В США пригрозили России сокрушительными санкциями. Что об этом известно?

    50-летняя Кейт Уинслет раскрыла связь между старением и уверенностью в себе

    Победивший рак четвертой стадии комик раскрыл самый жуткий момент во время лечения

    В посольстве России ответили на послание главы Минобороны Британии

    Врач назвала лучший завтрак при похмелье

    Раскрыт руководитель переговоров США и России по миру на Украине

    Вкус кофе из молотых тараканов с личинками оценили

    В России подорожали некоторые продукты питания

    Боец ВСУ перекрестился и попал в плен

    Зеленский сделал заявление об обменах пленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости