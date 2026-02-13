Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:17, 13 февраля 2026Ценности

Бывший возлюбленный Джиджи Хадид назвал отношения с ней похотью

Певец Зейн Малик назвал отношения с Джиджи Хадид похотью
Мария Винар

Фото: Mike Coppola / Getty Images for People.com

Британский певец Зейн Малик и экс-возлюбленный американской модели палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид назвал отношения с ней похотью. Своими признаниями он поделился в подкасте Call Her Daddy.

Поп-исполнитель заявил, что никогда ее не любил, несмотря на их общую дочь Кхай. «В тот момент я мог бы подумать, что это любовь, но с возрастом я понял, что это было не так. Возможно, это была похоть или что-то еще», — объяснил артист.

В то же время Малик уточнил, что он благодарен бывшей избраннице за возможность стать родителем. «Хочу прояснить: я всегда буду любить Джиджи за то, что она подарила мне возможность стать отцом. Она всегда будет дорога мне как мать моего ребенка, но не уверен, был ли я в нее реально влюблен», — отметил он.

Зейн Малик и Джиджи Хадид начали встречаться в 2015 году. За это время знаменитости несколько раз расставались и вновь возобновляли отношения. Спустя год после рождения дочери в 2020 году пара окончательно рассталась. Причиной разрыва стали обвинения матери Хадид в рукоприкладстве со стороны Малика.

