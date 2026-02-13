Заказчики начали отказываться от российских судов из-за роста цен

«Ведомости»: Инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна в России

Российские верфи лишились заказов на каждое шестое судно, запланированное в рамках программы инвестиционных квот. Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев.

По его словам, инвесторы расторгли контракты на строительство 21 судна, еще четыре договора — на стадии расторжения. С 2017 года завершены работы по 51 судну, 69 остаются в стадии строительства.

Минпромторг подтвердил разрыв договоров по семи краболовам и 14 рыбопромысловым судам. Представитель ведомства добавил, что доли квот по одному из договоров на строительство краболова переданы другому инвестору, а в текущем году ожидается передача заказчикам шести рыбопромысловых судов и шести краболовов.

Источник «Ведомостей» утверждает, что некоторые суда, по которым были расторгнуты соглашения, находились в высокой степени готовности, для них уже было поставлено основное оборудование.

Однако санкции сделали невозможным поставку ряда комплектующих, из-за чего потребовалось перепроектирование, а стоимость работ существенно выросла. Поскольку договоренности с верфями не предусматривали столь значительного роста цен, заказчики оказались не готовы к продолжению строительства.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров отметил, что уход европейских поставщиков застал российские верфи врасплох. Они лишились критического оборудования и потеряли уже выплаченные авансы. Необходимость перепроектировать суда дополнительно увеличило издержки, а государство не стало поддерживать верфи.

По его мнению, из-за такой ситуации доверие к механизму инвестквот (предоставление прав на вылов биоресурсов взамен на строительство флот или заводы по переработке в стране) утрачено и у рыболовов, и у судостроителей. Зверев, в свою очередь, добавил, что на недостроенные суда покупатели вряд ли найдутся. С учетом перепроектирования и адаптирования уже готовой части инвестору дешевле заказать новое судно.

Ранее председатель Морской коллегии Николай Патрушев признал, что российская судостроительная отрасль сталкивается с нехваткой квалифицированных IT-специалистов, то есть тех, кто сочетает глубокие инженерные знания с навыками работы с цифровыми технологиями.