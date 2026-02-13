Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 13 февраля 2026Мир

Европейские чиновники начали переживать из-за Рубио

FT: Европейские чиновники начали переживать перед выступлением Рубио
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alex Brandon / Reuters

Европейские дипломаты пребывают в тревожном ожидании предстоящего выступления американского госсекретаря Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, надеясь на прояснение позиции американского президента Дональда Трампа относительно давних союзников США. Об этом сообщила газета Financial Times (FT).

«Европейские чиновники нервно ожидают выступления [Рубио], чтобы понять взгляды президента Дональда Трампа на исторических союзников США», — отмечает издание.

Сенатор Демократической партии США Питер Уэлч в беседе с корреспондентом газеты акцентировал внимание на том, что «наихудшие опасения» американских союзников, в особенности европейских, оправдались: «Они оказались брошены на произвол судьбы».

Ранее Рубио проигнорировал встречу по Украине с европейскими лидерами в Мюнхене. У госсекретаря была запланирована встреча с представителями Еврокомиссии, Германии, Польши и Финляндии. Причиной изменений был указан плотный график. Один из чиновников ЕС назвал отмену встречи «безумием».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Зеленскому придется двигаться». Трамп заявил о желании России заключить соглашение и обратился с призывом к президенту Украины

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Стало известно о планах Трампа ударить по ядерным объектам Ирана

    На Украине сообщили об атаке «Гераней»

    В России оценили отмену Рубио встречи с главами ЕС

    Москвичей предупредили о густом тумане

    В Москве начали поиски невесты самому красивому коту в мире

    Зеленский рассказал о сигналах от США идти на компромиссы

    В США разгорелся скандал из-за жертв ядерных взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok