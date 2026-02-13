Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Из жизни
00:41, 13 февраля 2026

Раскрыта истинная причина уничтожения оригинальной записи высадки на Луну

Ютубер Тим Додд: НАСА уничтожило оригинальное видео с Луны ради экономии
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Bettmann / Contributor / Getty Images

Ютубер Тим Додд, снимающий видео об истории космонавтики, раскрыл истинную причину, из-за которой были уничтожены оригинальные видеозаписи высадки на Луну. Об этом пишет издание Daily Mail.

Первые шаги астронавтов «Аполлон-11» по Луне транслировали по телевидению в прямом эфире. По словам Додда, для этого сигнал с «Аполлона» делили на два потока: один шел в Центр управления полетами в Хьюстоне, а другой записывался на магнитную пленку шириной около 30 сантиметров. Второй поток выводили на экран и снимали обычной телевизионной камерой. Именно эту версию и смотрел весь мир.

Как утверждает Додд, в 1970-е и 1980-е годы NASA столкнулось с дефицитом магнитной пленки и перезаписало сотни тысяч кассет из своего архива. Среди них были и те, на которых хранилась оригинальная копия видеосигнала миссии «Аполлон-11». Это много лет подпитывало теории заговора, согласно которым видео уничтожили не просто так. Конспирологи не верят, что дело в экономии, и думают, что НАСА скрывает необычные находки астронавтов, либо тот факт, что никакой высадки на Луну не было.

Додд считает, что сторонники теорий заговора не учитывают существование еще одной копии сигнала — той, которая передавалась в Хьюстон. Она все еще существует и не содержит ничего аномального. Кроме того, в архивах NASA по-прежнему хранится фотопленка формата 70 миллиметров с камер, которыми астронавты снимали на поверхности Луны. Подделать кадры такого качества в 1969 году было невозможно.

В 2009 году сообщалось, что компания Lowry Digital восстановила и отреставрировала уничтоженную запись высадки на Луну. Для этого использовались четыре копии оригинала, переданные в 1969 году телекомпаниям.

