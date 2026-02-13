Глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов

Глава Минздрава Кеннеди — младший признался, что употреблял кокаин с унитазов

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший рассказал о десятилетиях, проведенных в борьбе с наркотической зависимостью, и признался, что раньше употреблял кокаин с сидений унитазов. Его слова приводит The Hill.

«Я не боюсь микробов, понимаете», — заявил глава Минздрава США, объяснив этим употребление наркотика с унитазов.

Кеннеди — младший рассказал, что ходил на очные собрания групп по борьбе с зависимостью даже во время пандемии Covid-19. По его словам, это был для него вопрос выживания.

Ранее Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что американский президент Дональд Трамп до сих пор жив, учитывая его пищевые привычки. Он рассказал, что глава Белого дома питается фастфудом, конфетами и колой.