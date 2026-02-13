Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 13 февраля 2026Мир

Глава Минздрава США признался в употреблении кокаина с сидений унитазов

Глава Минздрава Кеннеди — младший признался, что употреблял кокаин с унитазов
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Al Drago / Reuters

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди — младший рассказал о десятилетиях, проведенных в борьбе с наркотической зависимостью, и признался, что раньше употреблял кокаин с сидений унитазов. Его слова приводит The Hill.

«Я не боюсь микробов, понимаете», — заявил глава Минздрава США, объяснив этим употребление наркотика с унитазов.

Кеннеди — младший рассказал, что ходил на очные собрания групп по борьбе с зависимостью даже во время пандемии Covid-19. По его словам, это был для него вопрос выживания.

Ранее Роберт Кеннеди — младший удивился тому, что американский президент Дональд Трамп до сих пор жив, учитывая его пищевые привычки. Он рассказал, что глава Белого дома питается фастфудом, конфетами и колой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач назвал собачьим бредом два вида диет

    Описана обстановка в затянувшей сестер из Петербурга тоталитарной секте

    Постиранный москвичкой в стиральной машине кот попал на видео

    Бортпроводник попытался изнасиловать коллегу в номере отеля

    Описана угроза всемогущего вируса на смартфонах

    Виктория Боня жестко ответила хейтерам на критику ее внешности

    В Германии потребовали возобновить поставки российского газа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok