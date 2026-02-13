Глава НАТО объявил о «сдвиге в мышлении» членов альянса

У членов НАТО произошел «сдвиг в мышлении», заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте. Его цитирует газета The Guardian.

«США годами, десятилетиями жаловались на то, что в Европе мы тратим недостаточно средств на оборону. Ситуация изменилась после саммита в Гааге», — отметил глава блока.

По словам Рютте, упомянутый им «сдвиг в мышлении» произошел, когда участники саммита «почувствовали явное единство взглядов и общего видения».

Ранее Рютте пригрозил России «разрушительной реакцией» за возможную блокаду Сувалкского коридора — узкой 60-километровой полоски земли на границе между Литвой и Польшей.