Глава РПЦ назвал предпосылки к концу цивилизации

Глава РПЦ: Появление ИИ, способного заменить людей, приведет к концу цивилизации

Появление искусственного интеллекта (ИИ), способного заменить людей, приведет к концу цивилизации. Предпосылки к этому назвал патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что разработка технологии, которая будет способна заменить не только человеческий интеллект, но также душу, совесть и нравственность, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, «которая непременно устремится к концу своего существования».

«Мы еще до конца не осознаем опасность бесконтрольного развития искусственного интеллекта (...) Духовного измерения в искусственном интеллекте не будет — только рациональное начало... Никакого нравственного закона в мире искусственного интеллекта не будет, а это самое страшное, что можно себе представить. Ум есть, а совести нет», — обозначил патриарх.

По его словам, при развитии ИИ человечество столкнется с опасной апокалиптической перспективой потери различия между добром и злом. В этой связи он добавил, что на сегодняшний день перед церковью стоит задача способствовать тому, «чтобы технологии оставались слугами человека, а не превращались в его безжалостных господ».

Ранее патриарх Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка. Он вспомнил, как выпил этот крепкий алкогольный напиток вместе с уполномоченным по делам религии, будучи студентом семинарии.