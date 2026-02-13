Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:46, 13 февраля 2026Россия

Глава РПЦ назвал предпосылки к концу цивилизации

Глава РПЦ: Появление ИИ, способного заменить людей, приведет к концу цивилизации
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Появление искусственного интеллекта (ИИ), способного заменить людей, приведет к концу цивилизации. Предпосылки к этому назвал патриарх Кирилл, передает РИА Новости.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) заявил, что разработка технологии, которая будет способна заменить не только человеческий интеллект, но также душу, совесть и нравственность, станет самым опасным моментом в развитии цивилизации, «которая непременно устремится к концу своего существования».

«Мы еще до конца не осознаем опасность бесконтрольного развития искусственного интеллекта (...) Духовного измерения в искусственном интеллекте не будет — только рациональное начало... Никакого нравственного закона в мире искусственного интеллекта не будет, а это самое страшное, что можно себе представить. Ум есть, а совести нет», — обозначил патриарх.

По его словам, при развитии ИИ человечество столкнется с опасной апокалиптической перспективой потери различия между добром и злом. В этой связи он добавил, что на сегодняшний день перед церковью стоит задача способствовать тому, «чтобы технологии оставались слугами человека, а не превращались в его безжалостных господ».

Ранее патриарх Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка. Он вспомнил, как выпил этот крепкий алкогольный напиток вместе с уполномоченным по делам религии, будучи студентом семинарии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Производителя электрокаров признали поддерживающим армию

    В РПЦ призвали оградить школьников от одной народной традиции

    Неожиданный выбор костюмов Тимоти Шаламе в пресс-туре «Марти Великолепного» объяснили

    Названы главные критерии для оценки машины на тест-драйве

    В ВСУ прокомментировали планы масштабного контрнаступления в Запорожье

    Открыт механизм защиты костей от остеопороза

    Собчак обратилась к Мизулиной из-за ситуации с Telegram

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok