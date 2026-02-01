Реклама

19:32, 1 февраля 2026Россия

Патриарх Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка

Патриарх Кирилл рассказал, что будучи студентом выпил две бутылки коньяка
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), он выпил этот крепкий алкогольный напиток, будучи студентом семинарии. Тогда его на четырехчасовой разговор пригласил уполномоченный по делам религии. Во время беседы патриарх Кирилл понял, что ведет диалог с человеком, который «по природе был врагом церкви».

«Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — рассказал глава РПЦ, уточнив, что его история призвана помочь понять ушедшую эпоху и «на основе вот этого драматического опыта осознать, сколь силен Бог».

Ранее патриарх Кирилл призвал наказывать россиян за мат и вспомнил советскую практику, когда за мат в общественном месте арестовывали на 15 суток.

