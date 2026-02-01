Патриарх Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал историю о себе и двух бутылках коньяка. Его цитирует РИА Новости.

По словам главы Русской православной церкви (РПЦ), он выпил этот крепкий алкогольный напиток, будучи студентом семинарии. Тогда его на четырехчасовой разговор пригласил уполномоченный по делам религии. Во время беседы патриарх Кирилл понял, что ведет диалог с человеком, который «по природе был врагом церкви».

«Но если уж он студента так угощает и четыре часа беседует, значит, что-то можно делать. И поверьте мне, несмотря на очень неблагоприятные условия, мы многое делали», — рассказал глава РПЦ, уточнив, что его история призвана помочь понять ушедшую эпоху и «на основе вот этого драматического опыта осознать, сколь силен Бог».

