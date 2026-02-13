Идеализирующий Макрона и французскую политику журналист приговорен в России

В Москве суд заочно приговорил журналиста Катаева

В Москве суд заочно приговорил к году и четырем месяцам колонии общего режима 41-летнего журналиста Дениса Катаева (внесен Минюстом России в реестр иноагентов). Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Катаева признали виновным по статье 330.1 УК РФ («Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах»). Мужчина находится в розыске.

За 2025 год Катаев дважды привлекался к административной ответственности за нарушения порядка деятельности иностранного агента. В своем канале он распространил материал без указания своего статуса в России.



Сейчас журналист живет и работает во Франции, а также ведет свой канал, в котором исключительно хвалебно отзывается о нынешнем президенте страны Эммануэле Макроне и французских реалиях в целом.

Ранее Катаев раскритиковал российскую журналистку Ксению Собчак за ее высказывания о Франции.