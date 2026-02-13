Иностранная компания подписала соглашение по активам «Лукойла»

Reuters: Саудовская Midad Energy подписала соглашение по активам «Лукойла»

Компания Midad Energy из Саудовской Аравии подписала соглашение, в котором описаны ее намерения купить международные активы российской нефтяной «Лукойл». О планах иностранной организации пишет Reuters, ссылаясь на информированные источники.

\Документ, который стороны подписали в конце января, учитывает все целевые активы компании РФ. Midad Energy приняла решение разместить свое предложение о покупке за наличные на эскроу-счете, пока компании будут ждать разрешения регулирующих ведомств, в частности, Минфина Соединенных Штатов.

«Midad работает над обеспечением необходимого соблюдения нормативных требований. Предложение рассматривается как шаг с высокими ставками, подкрепленный прочными политическими связями», — говорится в публикации.