Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
23:15, 6 февраля 2026Экономика

В США заявили о провалившейся попытке «Лукойла» выйти на рынок зерна

Bloomberg: Санкции США помешали «Лукойлу» запустить бизнес по торговле зерном

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Американские санкции, введенные в отношении «Лукойла» прошлой осенью, помешали российской нефтяной компании запустить бизнес по торговле зерном. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что в прошлом году «Лукойл» попытался выйти на аграрный рынок и создал в ОАЭ компанию Teruva FZCO. Летом структура начала формировать команду и были наняты опытные трейдеры для работы с зерновыми. Но из-за санкций Соединенных Штатов проект столкнулся с трудностями. Уточняется, что ограничения повлияли на работу с банковскими каналами и контрагентами. По данным издания, работу компании Teruva свернули в конце 2025 года. Торговые операции так и не были начаты.

Американский Минфин ввел новые рестрикции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл», 23 октября 2025 года. Санкции затронули все структуры, находящиеся под их контролем, а также все компании, прямо или косвенно принадлежащие «Лукойлу» на 50 и более процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Судьбу Зеленского предсказали

    Средства ПВО за три часа отразили атаку БПЛА

    В США заявили о провалившейся попытке «Лукойла» выйти на рынок зерна

    Стало известно о краже властями Украины денег на печати листовок о борьбе с коррупцией

    Роналду пропустил второй матч «Аль-Насра» подряд

    Первым покупателям кроссовера GAC обещаны подарки с аэратором и резаком

    В Финляндии возмутились шагом Польши против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok