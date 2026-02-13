13 февраля, в преддверии праздника всех влюбленных, в России отмечают День якутского языка и письменности, в мире вспоминают о важности радио, а в Индии встречают День поцелуев. Подробнее о праздниках, которые выпадают на 13 февраля 2026 года, рассказывает «Лента.ру».

Праздники в России

День родного языка и письменности в Якутии

Ежегодно вот уже 29 лет в Республике Саха (Якутия) 13 февраля отмечают День родного языка и письменности. Первый президент региона Михаил Николаев учредил этот праздник ко дню рождения автора первых учебников на якутском языке — Семена Новгородова.

Якутский язык считается одним из самых старых на Земле, а вместе с тем и одним из самых сложных. В 2009 году ЮНЕСКО включило якутский эпос «Олонхо» в список нематериального наследия планеты. В серии сказаний говорится о жизни племени айыы аймага в Среднем мире.

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

Праздники в мире

Международный день радио

В 2011 году ЮНЕСКО провозгласило 13 февраля Международным днем радио. Этому средству передачи информации уже более сотни лет, но оно до сих пор остается одним из самых надежных.

Согласно опросу ВЦИОМ за 2021 год, радио слушает более половины россиян — 55 процентов, причем большинство предпочитает музыкальные радиостанции

Дату Дня радио выбрали неслучайно. В 1946 году именно 13 февраля впервые вышло в эфир Радио ООН. Службу расположили в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Сейчас Радио ООН вещает на английском, французском, китайском, русском, арабском, испанском, португальском, суахили, хинди, урду и бенгали.

Международный день подруг

13 февраля во всем мире традиционно отмечается День подруг. И хотя этот праздник не считается государственным, и женщины не ходят по улицам маршами, часто в этот день они стараются встретиться со своими подругами, вспомнить историю знакомства и все пережитое вместе.

Фото: Unsplash

Чтобы порадовать подруг в этот день, можно подготовить символические подарки: печенье с предсказаниями, браслеты или фотокарточки на память.

Какие еще праздники отмечают в мире 13 февраля

День рождения кинокамеры.

Международный день шаурмы.

Международный день любви к себе.

День поцелуев (Индия).

Церковный праздник

День памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии

Святой лекарь Кир жил на рубеже III и IV веков в Александрии. Он прославился своими медицинскими талантами на всю Александрию. Он, как истинный христианин, помогал всем больным и не брал с них плату. Причем лечил Кир не только физические, но и душевные недуги: своими проповедями он обращал язычников в христианство.

Во время гонений на церковь, которые в конце III века начал римский император Гай Аврелий Валерий Диоклетиан, Кир был вынужден стать монахом и отправился в пустыню. Там, согласно преданию, Бог наградил его даром лечить любые болезни.

Молва о святом Кире пошла по миру, о нем услышал и простой христианин Иоанн. Он отправился странствовать по свету, чтобы найти великого лекаря и в итоге стал его последователем.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вместе они отправились в Египет, услышав, что там в плену держат христианку Афанасию с тремя дочерьми — 11-летней Евдоксией, 13-летней Феодотией и 15-летней Феоктистой. Кир и Иоанн нашли их в темнице и укрепили в вере перед казнью. Но в итоге Кира и Иоанна схватили и стали пытать на глазах у женщины и ее детей. Увидев, что веру Афанасии и девочек пошатнуть не удастся, язычники обезглавили их, а затем казнили и Кира с Иоанном.

Традиции 13 февраля

13 февраля наши предки называли днем Никиты-пожарника, вспоминая святителя Никиту, епископа Новгородского, который творил чудеса — вызывал дождь и прекращал пожары.

В этот день не было принято ссориться и злиться, то есть разжигать душевные пожары. А случайно найденные 13 февраля на улице деньги нужно отдать нищим — считалось, что тогда год сложится удачно.

Кто родился 13 февраля

Баснописец Иван Крылов родился 13 февраля 1769 года в бедной семье. Его отец Андрей Крылов был армейским капитаном в Яицкой крепости и командовал обороной укрепления во время Пугачевского бунта 1773–1775 годов. Крестьяне тогда так и не взяли крепость, а сам Емельян Пугачев поклялся истребить семейство Крылова. Матери будущего поэта пришлось скрываться с маленьким ребенком: впоследствии это отразилось на его психике, например, Иван Крылов был невоздержан в еде, за что его часто подкалывали современники.

В наши дни Крылова знают в основном по таким классическим произведениям, как «Стрекоза и Муравей» и «Лебедь, Рак и Щука», — с ними детей знакомят еще до школы. Однако сам баснописец так и не получил системного образования. Всему он научился сам: слушая, как с помещичьими детьми занимаются учителя, овладел грамотой, затем выучил несколько иностранных языков и даже овладел древнегреческим — чтобы переводить Гомера.

Евгений Вахтангов в роли Тэкльтона. Спектакль «Сверчок на печи». 1-я студия Художественного театра. 1914-1918 Фото: public domain

13 февраля (по новому стилю) 1883 года появился на свет Евгений Вахтангов — актер и легендарный театральный режиссер. Его отец занимался производством табака и мечтал, что сын продолжит его дело. Однако с раннего детства мальчик страстно желал заниматься театром. Окончив гимназию, Вахтангов по настоянию отца поступил на физико-математический, а потом на юридический факультет, но в итоге все равно начал играть в любительских постановках и наконец пошел учиться в московскую театральную школу Александра Адашева. Вскоре его заметил Константин Станиславский, и Вахтангов был принят в труппу МХТ, а также стал одним из преподавателей Первой студии при театре.

Вахтангов, в отличие от Станиславского, считал, что личность самого актера не значима для роли, и настаивал, что нужно отделять героя от исполнителя. А в спектаклях нарочито подчеркивал условность происходящего — например, одевал актеров классических постановок в современную одежду, использовал минимум декораций.

Кто еще родился 13 февраля