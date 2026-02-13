Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:42, 13 февраля 2026Мир

Каллас раскрыла одно заблуждение Европы

Каллас: Большинство стран ЕС не осознают того, что они маленькие
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

Большинство стран Европейского союза (ЕС) являются небольшими государствами, хотя и не осознают этого, заявила верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас. Ее цитирует ТАСС.

«Конечно, Европа хочет сражаться за мир, в котором есть какие-то правила. Поскольку большинство европейских стран — это маленькие страны или страны, которые еще не поняли, что они маленькие», — сказала она в ходе Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом Каллас акцентировала внимание, что из-за своей незначительности европейские страны нуждаются в мировом порядке, который бы обеспечивал их безопасность.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в ЕС, что не хочет их потерять. Немецкий политик признался, что чувствует себя все более и более некомфортно из-за неспособности европейского объединения добиться существенного прогресса в процессе вступления новых стран.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Переговоры Москвы и Киева переезжают в Европу. Российскую делегацию возглавит чиновник, который бесит украинских переговорщиков

    Умер один из главных биографов Путина. Какие тайны характера и секреты власти президента он раскрыл в своих книгах

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В российском городе отменили «Трезвую пробежку» из-за недостаточного числа участников

    Стала известна судьба пирса Киркорова

    Каллас раскрыла одно заблуждение Европы

    Налет полиции на тоталитарную секту в российском городе попал на видео

    Матвеев стал звездой зарубежных соцсетей

    Названы провоцирующие мигрень продукты

    Франция призвала Европу готовиться к конфликту высокой интенсивности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok