Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:19, 13 февраля 2026Мир

Канцлер Германии испугался возможности потерять Европу

Мерц заявил странам-кандидатам на вступление ЕС, что не хочет их потерять
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), что не хочет их потерять. Об этом сообщает The Guardian.

Немецкий политик признался, что чувствует себя все более и более некомфортно из-за неспособности европейского объединения добиться существенного прогресса в процессе вступления новых стран.

«Нам необходимо разработать новую стратегию, чтобы сблизить эти страны с ЕС. Я не хочу вас потерять», — сказал он.

Мерц подчеркнул, что существует «проблема, которую все игнорируют», поскольку для этого процесса требуется единогласие, а Венгрия продолжает блокировать любые подобные процедуры.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали о составе делегации России на переговорах по Украине в Женеве

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Миллера переизбрали главой «Газпрома»

    В сети обсудили появление принца Уильяма на публике в солнцезащитных очках

    Врач предупредила об опасности сочетания блинов с некоторыми продуктами

    В ЦБ назвали условия возвращения доступной для всех ипотеки в России

    Автовладельцам рассказали о запрещенных действиях с замерзшей машиной

    Буланова увеличила количество концертов в 11 раз

    В Кремле высказались об участии Европы в переговорах по Украине в Женеве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok