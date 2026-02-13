Канцлер Германии испугался возможности потерять Европу

Мерц заявил странам-кандидатам на вступление ЕС, что не хочет их потерять

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил странам-кандидатам на вступление в Европейский союз (ЕС), что не хочет их потерять. Об этом сообщает The Guardian.

Немецкий политик признался, что чувствует себя все более и более некомфортно из-за неспособности европейского объединения добиться существенного прогресса в процессе вступления новых стран.

«Нам необходимо разработать новую стратегию, чтобы сблизить эти страны с ЕС. Я не хочу вас потерять», — сказал он.

Мерц подчеркнул, что существует «проблема, которую все игнорируют», поскольку для этого процесса требуется единогласие, а Венгрия продолжает блокировать любые подобные процедуры.

Ранее издание Politico со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов сообщило, что ЕС разрабатывает беспрецедентный план, который может привести к «частичному» членству Украины в 2027 году.