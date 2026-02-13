Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

09:22, 13 февраля 2026Наука и техника

Китай впервые успешно вернул ступень лунной ракеты Long March 10

«Синьхуа»: Китай впервые успешно вернул ступень лунной ракеты Long March 10
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: VCG / Getty Images

Китай впервые успешно вернул первую ступень лунной ракеты Long March 10. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов, поисково-спасательная группа завершила извлечение из моря первой ступени носителя, совершившей контролируемое приводнение в заранее заданном районе.

Ранее «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно посадил в море первую ступень частично многоразовой ракеты Long March 10 и испытал систему аварийного спасения пилотируемого корабля Mengzhou.

В октябре агентство рассказало, что Китай подтвердил планы высадки человека на Луну к 2030 году.

