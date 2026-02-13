Китай впервые успешно вернул ступень лунной ракеты Long March 10

Китай впервые успешно вернул первую ступень лунной ракеты Long March 10. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».
По данным Китайского агентства пилотируемых космических полетов, поисково-спасательная группа завершила извлечение из моря первой ступени носителя, совершившей контролируемое приводнение в заранее заданном районе.
Ранее «Синьхуа» сообщило, что Китай успешно посадил в море первую ступень частично многоразовой ракеты Long March 10 и испытал систему аварийного спасения пилотируемого корабля Mengzhou.
В октябре агентство рассказало, что Китай подтвердил планы высадки человека на Луну к 2030 году.