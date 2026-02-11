Китай испытал лунную ракету Long March 10

Китай испытал лунные ракету Long March 10 и корабль Mengzhou

Китай успешно посадил в море первую ступень частично многоразовой ракеты Long March 10 и испытал систему аварийного спасения пилотируемого корабля Mengzhou. Об этом сообщает агентство «Синьхуа».

«Китай в среду успешно провел демонстрационные и проверочные испытания полета своей ракеты-носителя Long March 10 на низкой высоте в островной провинции Хайнань», — говорится в публикации.

Управление программы пилотируемых космических полетов КНР планирует ракету Long March 10 и корабль Mengzhou использовать в лунной программе.

В декабре издание SpaceNews со ссылкой на заявление Китайского исследовательского института ракетной техники сообщило, что Китай в 2026 году готовится запустить сверхтяжелую ракету Long March 10, предназначенную для использования в китайской лунной пилотируемой программе.

В октябре «Синьхуа» рассказало, что Китай подтвердил планы высадки человека на Луну к 2030 году.