Ключевой переговорщик от России не войдет в состав делегации на встрече в Женеве

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Дмитриев (...) не будет входить в состав российской делегации», — передает агентство слова своего собеседника.
По словам источника, спецпредставитель российского лидера сфокусирован на восстановлении отношений России и США.
Ранее стало известно, что Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Уточняется, что он возглавляет российскую часть рабочей группы Россия–США по экономическим вопросам.