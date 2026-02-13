Реклама

20:15, 13 февраля 2026Мир

Ключевой переговорщик от России не войдет в состав делегации на встрече в Женеве

Дмитриев не войдет в состав делегации России по Украине в Женеве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Алексеев / РИА Новости

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев не войдет в состав российской делегации, участвующей в трехсторонних переговорах по урегулированию конфликта на Украине в Женеве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Дмитриев (...) не будет входить в состав российской делегации», — передает агентство слова своего собеседника.

По словам источника, спецпредставитель российского лидера сфокусирован на восстановлении отношений России и США.

Ранее стало известно, что Дмитриев в ближайшее время проведет переговоры с представителями американской делегации в Женеве. Уточняется, что он возглавляет российскую часть рабочей группы Россия–США по экономическим вопросам.

