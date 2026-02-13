Россиянам предложили кольцо-сосиску к 14 февраля

Бренд «585 Золотой» предложил россиянам кольцо-сосиску к 14 февраля

В линейке ювелирной сети «585 Золотой» появилось кольцо в виде сосиски. Такой подарок к 14 февралю для россиян бренд подготовил совместно с Telegram-каналом «Сосисочная».

Отмечается, что изделие выполнено из красного золота в едином размере. Создатели украшения рекомендуют носить его на большом пальце.

В январе россиянам предложили лучшие украшения для ограниченного бюджета. Стилист «585 Золотой» Екатерина Фомина заявила, что за последние годы серебро перестало восприниматься как бюджетная альтернатива золоту. Серебряные серьги, кольца и цепочки универсальны, подходят для повседневных и праздничных образов и при этом в разы доступнее изделий из золота, добавила она.