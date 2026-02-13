Корпорация МСП поддержала выход на биржу Первоуральскбанка

МСП Банк выкупил 25 процентов выпуска облигаций Первоуральскбанка

МСП Банк (дочерний банк Корпорации МСП) выступил соорганизатором и якорным инвестором выпуска биржевых облигаций Первоуральскбанка на сумму 300 миллионов рублей. Якорные инвестиции банка составили 25 процентов от объема выпуска — 75 миллионов рублей. В Корпорации МСП сообщили, что это первое размещение облигаций кредитной организации, являющейся субъектом МСП, при поддержке МСП Банка.

«Поддержка выхода компаний из сегмента МСП на рынок капитала — важный элемент нашей стратегии. На сегодняшний день для бизнеса этот инструмент позволяет диверсифицировать источники финансирования для обеспечения стабильной работы и дальнейшего развития. Якорное участие МСП Банка помогает эмитентам привлечь долгосрочное финансирование, одновременно подтверждая прохождение эмитентом независимой финансовой экспертизы и оценки риск-профиля», — заявил генеральный директор Корпорации МСП, председатель наблюдательного совета МСП Банка Александр Исаевич.

Он отметил, что в 2025 году малый и средний бизнес привлек на бирже при поддержке МСП Банка 17,6 миллиарда рублей, что составляет порядка 35 процентов от общего объема размещений компаний МСП за год.

Выпуск облигаций станет для Первоуральскбанка уже вторым размещением на бирже. Средства от него планируется направить на развитие основных направлений деятельности, включая кредитование, факторинг и лизинг для малого и среднего бизнеса.

«Привлечение средств через рынок капитала с якорными инвестициями МСП Банка — это возможность для нас, как для банка из реестра МСП, укрепить ресурсную базу и продолжить развитие кредитных, лизинговых и факторинговых решений для предпринимателей», — отметил председатель совета директоров Первоуральскбанка.

Как уточнили в Корпорации МСП, рентабельность капитала и активов Первоуральскбанка более чем в два раза превышает средние значения по банковскому сектору, доля просроченной задолженности свыше 90 дней по корпоративному портфелю составляет менее 1 процента. Банк обладает базовой лицензией Банка России, входит в топ-30 по объему кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, и активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей, в том числе предоставляя факторинговые услуги через платформу МСП.РФ.

