Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:42, 13 февраля 2026Мир

Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Макрон заявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Julien De Rosa / Pool via Reuters

Военный штаб так называемой «коалиции желающих» завершает подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

«В январе мы с четким политическим мандатом завершили разработку гарантий безопасности, которые можно реализовать на следующий день после установления мира», — объявил он.

Как указал политик, военные завершают работу с гарантиями и обеспечением мониторинга со стороны США.

6 января «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. В декабре 2025 года Макрон уже сообщал о завершении работы над гарантиями безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    В Китае запретят нестандартные рули на автомобилях

    Ведущие шоу «Что было дальше?» прокомментировали переезд в Казахстан

    Макрон заявил о невозможности мира на Украине без одного условия

    Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось

    НАТО предупредили о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике

    Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

    Польша сообщила о повреждении кабеля до Швеции на дне Балтийского моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok