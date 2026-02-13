Макрон объявил о завершении подготовки гарантий безопасности для Украины

Военный штаб так называемой «коалиции желающих» завершает подготовку гарантий безопасности для Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет РИА Новости.

«В январе мы с четким политическим мандатом завершили разработку гарантий безопасности, которые можно реализовать на следующий день после установления мира», — объявил он.

Как указал политик, военные завершают работу с гарантиями и обеспечением мониторинга со стороны США.

6 января «коалиция желающих» представила рамочный документ по гарантиям безопасности для Украины. В декабре 2025 года Макрон уже сообщал о завершении работы над гарантиями безопасности.