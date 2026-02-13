Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:53, 13 февраля 2026Россия

Минпросвещения сообщило о введении нового предмета в российских школах

Введение уроков духовно-нравственной культуры в российских школах отложили
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Введение уроков по изучению духовно-нравственной культуры страны в российских школах отложили. Об этом сообщили в Министерстве просвещения России, передает РИА Новости.

Изначально введение нового предмета школьной программы для учеников пятых-седьмых классов планировалось с 2026/27 учебного года. Однако теперь решили вводить его поэтапно в течение нескольких лет.

Таким образом, в следующем учебном году духовно-нравственная культура России будет изучаться только в пятом классе, а в шестом и седьмом классах предмет появится только через год.

Ранее появились подробности о новом предмете в российских школах. Сообщалось, что на уроках дети будут изучать жизнь, деятельность, поступки и личные качества выдающихся государственных и общественных деятелей в истории России.

