Появились подробности о новом предмете в российских школах

Минпросвещения: В школах России будут преподавать духовно-нравственную культуру

В российских школах будут преподавать духовно-нравственную культуру. Подробности о новом предмете в программе раскрыли в Минпросвещения, пишет РБК.

Новый предмет появится в расписании школ со следующего учебного года — в 2026-2027 годах. Его введут для учащихся пятых-седьмых классов.

Как уточнили в министерстве, на уроках дети будут изучать жизнь, деятельность, поступки и личные качества выдающихся государственных и общественных деятелей в истории России.

Ранее сообщалось о сокращении часов изучения английского языка в целях «поиска оптимального баланса в учебном плане». Тем же проектом приказа в России ввели изучение предмета «Духовно-нравственная культура».