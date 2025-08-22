Россиянам объяснили сокращение часов на английский язык в 5–7-х классах

Депутат Пилипенко: Часы английского языка сократили для ввода новых предметов

Часы английского языка сократили для того, чтобы предоставить время для тех новых предметов, которые вводят в российские школы. При этом сам курс иностранного уменьшен не будет, рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Слова парламентария приводит «Говорит Москва».

«Сокращение часов по английскому языку в 5–7-х классах может делаться для того, чтобы при вводе новых предметов, которые сейчас активно обсуждаются и вводятся в школьную программу, им предоставить время. То есть вводится новый предмет, из него выделяется часть, чтобы не было перенагрузки школьников дополнительно, поэтому сокращают часы по определенным предметам», — пояснила она.

Программы по английскому языку выверенные, поэтому занятия из 5-7-х классов могут перейти в старшую школу, где нагрузка по предмету увеличится. Пилипенко считает, что в старшем возрасте школьники будут более осознанно подходить к изучению иностранного языка.

При этом она выразила сомнение в уменьшении нагрузки на учителей английского.

С 1 сентября 2026 года изучение английского языка в 5-7-х классах планируется сократить с трех до двух часов в неделю. В пояснительной записке к проекту приказа Минпросвещения России сообщается, что сокращение часов «направлено на поиск оптимального баланса в учебном плане». Тем же проектом приказа вводится изучение предмета «Духовно-нравственная культура России» в 5-7-х классах с 2026/2027 учебного года.