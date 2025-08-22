Минпросвещения: Изучение английского языка в 5-7-х классах сократят до 2 часов

В школах России решили сократить изучение английского языка. Согласно приказу Минпросвещения, с 1 сентября 2026 года изучение этого предмета в 5-7-х классах сократят до 2 часов в неделю, передает ТАСС.

До этого стало известно, что в список для внеклассного чтения школьников включили книги о специальной военной операции (СВО).

В Минпросвещения пояснили, что перечень произведений делится по классам. Для детей 1-4 классов в списке книги о военном конфликте на Украине не значатся. Для учащихся 5-9 классов, а также 10 и 11 классов в перечне под подзаголовком «Za наших» числятся произведения о военной операции.

Еще раньше сообщалось, что Минпросвещения с сентября 2025 года начнет апробацию «Разговоров о важном» для воспитанников детских садов.