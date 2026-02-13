Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:07, 13 февраля 2026Ценности

Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @francesca_capper

Британский бренд выпустил ко Дню святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, необычное нижнее белье и озадачил покупателей. Кадры и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модная марка опубликовала видео, в котором на камеру были показаны стринги с тонкими лямками и двумя вырезами спереди. Затем зрителям продемонстрировали процесс исчезновения трусов при контакте с жидкостью, побрызгав на них водой из пульверизатора.

Пользователи сети оказались удивлены дизайном новинки и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией, которая набрала 287 тысяч лайков. «Один пук и все кончено», «Они ведь растворятся в моих руках, пока я буду их надевать», «Создатель этих трусов явно не знает женскую анатомию», «Для кого это сделали?», «Это же невозможно носить», «Абсолютно бесполезная вещь», — высказывались они.

В январе сообщалось, что американская актриса Сидни Суини снялась в откровенных образах для собственного бренда нижнего белья Syrn.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто имя предполагаемого «бойфренда» Макрона из переписки Эпштейна

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    В Индонезии произошло извержение вулкана

    Управляющий кафе избил самого себя и попал под арест

    Действия США вызвали раздражение в НАТО

    В России порассуждали о ядерных испытаниях в США и напомнили об угрозе третьей мировой

    Проданный американцами российский Ситибанк переименуют

    Умер знаменитый историк и автор книг про Путина Рой Медведев

    В ЛДПР объяснили ситуацию с недопуском сына Жириновского на «Жириновские чтения»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok