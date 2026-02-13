Модный бренд выпустил к 14 февраля исчезающие стринги и озадачил покупателей

Британский бренд выпустил ко Дню святого Валентина, который ежегодно отмечается 14 февраля, необычное нижнее белье и озадачил покупателей. Кадры и комментарии появились в его Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Модная марка опубликовала видео, в котором на камеру были показаны стринги с тонкими лямками и двумя вырезами спереди. Затем зрителям продемонстрировали процесс исчезновения трусов при контакте с жидкостью, побрызгав на них водой из пульверизатора.

Пользователи сети оказались удивлены дизайном новинки и принялись обсуждать его в комментариях под публикацией, которая набрала 287 тысяч лайков. «Один пук и все кончено», «Они ведь растворятся в моих руках, пока я буду их надевать», «Создатель этих трусов явно не знает женскую анатомию», «Для кого это сделали?», «Это же невозможно носить», «Абсолютно бесполезная вещь», — высказывались они.

В январе сообщалось, что американская актриса Сидни Суини снялась в откровенных образах для собственного бренда нижнего белья Syrn.