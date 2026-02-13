Мощное землетрясение произошло в одной стране

РАН: Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Пакистане

Мощное землетрясение произошло в Пакистане. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксировали в пятницу, 13 февраля, в 09:20 по московскому времени. Их магнитуда достигала 5,8. Сейсмологи оценивают землетрясение как разрушительное.

Эпицентр явления находился я находился в 90 километрах к северо-западу от города Шахдадкот. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в стране информация не уточняется.

Ранее мощное землетрясение произошло у восточных берегов Курил. Подземные толчки зафиксировали в ночь на пятницу, 13 февраля, в 01:45 по местному времени (17:45 12 февраля мск). Их магнитуда достигала 5,4 — это сейсмологи считают сильным землетрясением.

Эпицентр явления находился в 157 километрах к юго-востоку от города Курильска, где проживает 1600 человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях ничего не известно. Угрозу цунами в российском регионе не объявляли.