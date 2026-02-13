На Украине нашли причины отставания от ВС России по передовым дронам

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отстают от российских войск по применению передовых дронов на оптоволокне из-за масштабной коррупции при прохождении таможни. Об этом в Telegram заявила волонтер украинской армии Мария Берлинская.

«Есть большая проблема на фронте — дроны на оптоволокне. Проблема в том, что у врага их намного больше. Как так получилось? Ряд причин. (...) Производители говорят — [виновата] украинская таможня. Некоторым на таможне очень хочется "поживиться" импортным товаром», — заявила волонтер.

По ее словам, руководители таможни часто задерживают грузы и устраивают для производителей дронов дополнительные проверки.

Ранее в США признали критическое отставание от России в области недорогих ударных дронов и систем защиты от малых беспилотников. Согласно внутреннему докладу министерства обороны США для комитетов Конгресса по вооруженным силам, российские солдаты стали настоящими экспертами по применению и подавлению дронов.