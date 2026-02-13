Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:15, 13 февраля 2026Бывший СССР

На Украине пожаловались на давление Трампа по уступкам России

NYT: Команда Трампа усилила давление на Украину по уступкам России
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alex Wong / Getty Images

Команда президента США Дональда Трампа накануне нового раунда переговоров усилила давление на Украине по уступкам России. На это в беседе с The New York Times (NYT) пожаловались неназванные украинские чиновники.

«Украинские власти заявляют, что администрация Трампа усиливает давление, требуя от них пойти на уступки России, чтобы положить конец войне к началу лета», — говорится в публикации.

По информации издания, характер давления со стороны США с целью проведения выборов во многом совпадает с требованиями России.

Ранее газета Financial Times сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский может объявить о проведении в стране президентских выборов в годовщину начала специальной военной операции, 24 февраля. Источники в окружении Зеленского заявили журналистам, что политик считает наилучшим сценарием для себя переизбрание в течение 2026 года при одновременном проведении референдума по территориальным вопросам.

