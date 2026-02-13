Реклама

22:44, 13 февраля 2026Мир

НАТО предупредили о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике

Мема: НАТО рискует спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в соцсети X предупредил НАТО о риске спровоцировать вооруженный конфликт в Прибалтике.

Политик отметил, что альянс передал Киеву много оружия, однако этого оказалось недостаточно, чтобы остановить российское наступление. Он назвал это самым большим историческим унижением для всего блока, которое продолжается по сей день.

«НАТО хотела расшириться на территории Украины, но потерпела неудачу. На их месте я бы не спал по ночам спокойно, так как вскоре могут открыться новые фронты в Прибалтике», — сказал Мема, выразив надежду, что европейские лидеры одумаются и перейдут к политике деэскалации.

Ранее эксперт заявил, что Финляндии грозит острый экономический кризис на фоне антироссийской политики.

