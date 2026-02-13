Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Найден простой способ замедлить снижение функции почек

Front Nutr: Соблюдение средиземноморской диеты замедляет ухудшение работы почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Соблюдение средиземноморской диеты может замедлять ухудшение работы почек у пациентов с хронической болезнью почек (ХБП), не требующей диализа. К такому выводу пришли авторы метаанализа, объединившего данные десяти исследований с участием 1073 человек. Работа опубликована в Frontiers in Nutrition.

В целом соблюдение средиземноморского рациона было связано с умеренным улучшением показателя скорости клубочковой фильтрации (eGFR) — ключевого маркера функции почек. Наиболее заметный эффект наблюдался у пациентов с легкой и умеренной стадией заболевания. При этом диета не приводила к повышению уровня калия или фосфора в крови — показателей, за которыми особенно тщательно следят при ХБП.

Отдельное внимание исследователи уделили качеству оливкового масла — важного компонента рациона. Выяснилось, что снижение уровня воспалительного маркера C-реактивного белка было выражено именно в тех работах, где использовалось оливковое масло с высоким содержанием фенольных соединений. Эти природные антиоксиданты, по мнению авторов, могут обеспечивать дополнительный противовоспалительный эффект.

Также средиземноморская диета способствовала улучшению состава тела и снижению уровня мочевины в крови, но не оказала значимого влияния на артериальное давление и липидный профиль. В целом авторы считают, что сочетание общего рациона и качественного оливкового масла может играть защитную роль на ранних стадиях заболевания почек.

Ранее стало известно, что препараты, назначаемые при диабете, способны защищать почки от возрастного разрушения сосудов.

