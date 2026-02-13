Назван размер удорожания автомобилей после ужесточения утильсбора

Эксперт Хайцеэр разъяснил, насколько подорожают ввезенные машины после 1 апреля

Очередные изменения порядка уплаты утилизационного сбора приведут к удорожанию автомобилей, ввозимых из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Прежде всего из Казахстана и Киргизии, заявил НСН вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Эксперт подробно разъяснил, насколько подорожают импортируемые из этих стран машины.

В Министерстве промышленности и торговли РФ разработали законопроект, согласно которому с 1 апреля 2026 года меняются правила расчета утильсбора. Нововведения затронут машины, попадающие на российский рынок из Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии. Главное изменение затронет транспортные средства, которые на таможне оформляются как для личного пользования.

«Речь идет прежде всего о том, чтобы нивелировать корректировки таможенной стоимости, что часто происходит с моделями, которые попадают в Киргизию. В этой стране таможенная стоимость автомобиля может быть занижена в два раза, а соответственно и таможенные платежи», — отметил Ян Хайцеэр.

При этом в Армении и Казахстане подобная практика встречается реже. Кроме того, есть разница в налоге на добавленную стоимость. В Казахстане этот налог составляет 16 процентов, тогда как в России он равен 22-м. Вступившие в силу правила обяжут доплачивать эту разницу, пояснил эксперт.

«Бесспорно, это повлияет на конечную стоимость автомобилей, которые привозятся частым образом. Все способы обхода легальных таможенных процедур исчезнут. Основная функция стран ЕАЭС останется в возможности обойти антироссийские санкции. Подорожать они могут, как минимум, на разницу таможенных платежей», — заявил специалист.

По его словам, если автомобиль имеет реальную цену в один миллион рублей, а его растаможка в одной из стран ЕАЭС обошлась с заниженной суммы в 500 тысяч рублей, то и таможенные сборы (около 48 процентов) взимались с меньшей базы. В таком случае разница в уплаченных пошлинах может составить от 250 до 500 тысяч рублей. По мнению Хайцеэра, именно на эту сумму и подорожает машина.

«У многих, кто покупает машины, возникают сомнения, когда они смотрят на страну, где она была оформлена. Были потенциальные риски, когда российская таможня может донасчитать стоимость. Сейчас же это будет подтверждено законом и происходить автоматически», — подытожил вице-президент НАС.

