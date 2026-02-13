Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:24, 13 февраля 2026Экономика

Названа российская отрасль со средней зарплатой выше 300 тысяч рублей

РИА Новости: В сфере перестрахования средняя зарплата превысила 300 тысяч рублей
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сфера перестрахования стала единственной отраслью российской экономики, где средняя зарплата в ноябре 2025 года превысила 300 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистические данные.

Речь идет о средненачисленной заработной плате до вычета налогов. При ее расчете учитываются в том числе премии сотрудников организаций. В сфере перестрахования показатель к концу последнего месяца прошлого года достиг отметки в 309,1 тысячи рублей. Во всех остальных отраслях средние оклады оказались ниже, уточнили аналитики.

В целом по стране средняя зарплата к концу осени, согласно данным Росстата, достигла 98,2 тысячи рублей. В годовом выражении показатель увеличился на 11,8 тысячи. Впрочем, более объективным показателем является медианный оклад. В июне он составлял 66,2 тысячи рублей. Иными словами, 50 процентов работающих граждан получали больше этой суммы, а другая половина — меньше.

Ряд экспертов ожидают в этом году полноценного завершения зарплатной гонки в России. О начале этого процесса Центробанк заявлял еще во второй половине 2025-го. В регуляторе связывали замедление темпов роста окладов с ростом издержек предприятий и снижением спроса на новых сотрудников. На этом фоне в 2026 году следует ожидать замедления роста окладов как в реальном, так и в номинальном выражениях, констатировал главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров.

