Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:23, 13 февраля 2026Экономика

Российский бизнес начал избавляться от автомобилей

«Ъ»: Лизинговые компании в России столкнулись с новым ростом стоков автомобилей
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В январе лизинговые компании в России вновь столкнулись с ростом стоков, поскольку отсрочки платежей не помогли малому и среднему бизнесу справиться с кризисом. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ».

По их оценке, до конца 2025 года рынок надеялся на существенное изменение ситуации со ставкой Центробанка и стабилизацию бизнеса клиентов, но эти надежды не сбылись. В результате в ряде случаев платежи не поступили даже в январе.

Один из собеседников издания добавил, что на рост возвратов техники повлиял в целом низкий спрос на российском автомобильном рынке в начале года.

К настоящему времени порядка 70 процентов стоков приходится на грузовой транспорт. Большинство опрошенных лизинговых компаний надеются, что в ближайшие месяцы они начнут избавляться от техники на фоне очередного повышения утилизационного сбора и снижения объемов импорта автомобилей.

Эксперты полагают, что ситуация улучшится при снижении ключевой ставки. В этом случае к третьему-четвертому кварталу лизинговые компании смогут уйти от практики предоставления скидок и перейти в нормальные условия работы, чтобы монетизировать накопленную за последний год технику.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» предложила ввести льготные лизинговые условия для отечественных грузоперевозчиков, то есть снизить ставки до 5-10 процентов и продлить срок заключения договоров с пяти до семи лет. В противном случае, предупреждают в отрасли, российские компании не смогут выдерживать конкуренцию с китайскими из-за значительно лучших условий у последних.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о странностях при ракетном ударе ВСУ по российскому региону

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Врач предупредил о скрытой проблеме со сном у миллионов людей

    Лыжница Непряева пояснила слова о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Десятки рейсов задержали в аэропортах Москвы

    США применили сверхсекретное оружие против воздушных шариков

    Россиянин попал под следствие за перевод восьми тысяч рублей

    Азербайджан отправил помощь Украине и получил благодарность за солидарность

    Мир на Украине отвергли по одной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok