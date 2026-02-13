Российский бизнес начал избавляться от автомобилей

«Ъ»: Лизинговые компании в России столкнулись с новым ростом стоков автомобилей

В январе лизинговые компании в России вновь столкнулись с ростом стоков, поскольку отсрочки платежей не помогли малому и среднему бизнесу справиться с кризисом. Об этом со ссылкой на представителей отрасли пишет «Коммерсантъ».

По их оценке, до конца 2025 года рынок надеялся на существенное изменение ситуации со ставкой Центробанка и стабилизацию бизнеса клиентов, но эти надежды не сбылись. В результате в ряде случаев платежи не поступили даже в январе.

Один из собеседников издания добавил, что на рост возвратов техники повлиял в целом низкий спрос на российском автомобильном рынке в начале года.

К настоящему времени порядка 70 процентов стоков приходится на грузовой транспорт. Большинство опрошенных лизинговых компаний надеются, что в ближайшие месяцы они начнут избавляться от техники на фоне очередного повышения утилизационного сбора и снижения объемов импорта автомобилей.

Эксперты полагают, что ситуация улучшится при снижении ключевой ставки. В этом случае к третьему-четвертому кварталу лизинговые компании смогут уйти от практики предоставления скидок и перейти в нормальные условия работы, чтобы монетизировать накопленную за последний год технику.

Ранее ассоциация «АвтоГрузЭкс» предложила ввести льготные лизинговые условия для отечественных грузоперевозчиков, то есть снизить ставки до 5-10 процентов и продлить срок заключения договоров с пяти до семи лет. В противном случае, предупреждают в отрасли, российские компании не смогут выдерживать конкуренцию с китайскими из-за значительно лучших условий у последних.