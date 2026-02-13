Молдавия исключила возможность продления контракта с «Газпромом»

Министр энергетики Молдавии Жунгиету исключил новый контракт с «Газпромом»

Правительство Молдавии не собирается продлевать контракт на поставку газа с российским «Газпромом», истекающий в сентябре текущего года. Об этом в интервью местному телеканалу заявил министр энергетики республики Дорин Жунгиету, передает ТАСС.

По его словам, разговоров о новом контракте «совсем не идет». «Они не выполнили свои контрактные обязательства — приостановили поставку газа», — объяснил чиновник.

Прокачка российского газа в Молдавию прекращена с января 2025 года, когда истек контракт на транзит через территорию Украины. При этом «Газпром» обвинил Кишинев в отказе урегулировать проблему долга за поставленное в прошлые годы топливо.

Молдавские власти не отказывались от оплаты, но категорически не согласны с величиной требований. Аудиторская проверка, проведенная по их инициативе норвежской Wikborg Rein Advokatfirma AS и британской Forensic Risk Alliance, обнаружила задолженность в размере девять миллионов долларов, в то время как «Газпром» требует 709 миллионов.

В августе Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии лишило предприятие «Молдовагаз», доля в котором принадлежит «Газпрому», лицензии на поставки газа в страну. Решение объяснили невыполнением энергетической компанией требований по ее разделению или продаже активов.