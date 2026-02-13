Анпилогов: Заявление ФРГ о ракетах для ПВО Украины говорит о немощи блока НАТО

Заявление главы Минобороны ФРГ Бориса Писториуса о ракетах для ПВО Украины демонстрирует немощь блока НАТО. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Алексей Анпилогов.

Таким образом он прокомментировал обещание Германии передать Украине пять PAC-3 для систем ПВО Patriot при условии, что другие страны соберут еще 30 таких боеприпасов.

Эксперт обратил внимание, что в ежедневном ударе по Украине задействованы десятки ОТРК «Искандер», что указывает на неспособность Запада покрыть потребности Киева в ракетах-перехватчиках. Также он напомнил о проблемах западной системы ПВО.

«Во-первых, она оказалась дорогой и неэффективной против российской стратегии комбинированных ударов по целям на Украине, когда используется большое количество достаточно дешевых дронов, а также крылатые и баллистические ракеты», — отметил собеседник издания, добавив, что масса целей для Patriot фактически является «экзаменом, который они проваливают».

Второй проблемой является производство. «Оно сосредоточено в США и Японии. Общий результат оценивается в 600-700 штук в год», — пояснил эксперт. Он отметил, что в ежедневном ударе по Украине задействуется десяток, а то и два десятка ОТРК «Искандер». Кроме того, в ракетах для ЗРК Patriot нуждаются другие страны, в частности, Израиль. «На этом фоне заявление немецкого министра ничего, кроме смеха, не вызывает», — заключил Анпилогов.