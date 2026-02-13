Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:36, 13 февраля 2026Ценности

Обманувшая американцев русская мошенница снялась в откровенном топе для журнала

Русская мошенница Анна Делви снялась в откровенном топе для журнала Valus
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @valusmagazine

Журнал Valus опубликовал новые фото русской мошенницы Анны Сорокиной, обманувшей американцев на сотни тысяч долларов, с откровенной съемки. Кадры появились на странице издания в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

34-летнюю аферистку, называющую себя Анной Делви, запечатлели в лакированной мини-юбке и шубе. Кроме того, на ней был укороченный топ, который частично демонстрировал ее обнаженную грудь. При этом эффектный внешний вид преступницы дополняли солнцезащитные очки, оформленные белой оправой снизу.

В январе журнал Valus показал фото обложки с Делви. Тогда она снялась в металлическом платье-сетке, отказавшись при этом от бюстгальтера.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Трамп объяснил необходимость второго авианосца вблизи Ирана

    Сенатор объяснил выбор Мединского главой делегации в Женеве

    Глава Еврокомиссии назвала цель ЕС на Украине

    В Кремле объяснили выбор Женевы для переговоров по Украине

    Глава МИД Украины высказался об исторических лекциях на переговорах

    Обманувшая американцев русская мошенница снялась в откровенном топе для журнала

    В МИД Украины заявили о трех оставшихся вопросах по мирному урегулированию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok