Обманувшая американцев русская мошенница обнажила грудь для обложки журнала

Русская мошенница Анна Делви снялась в откровенном виде для журнала Valus

Русская мошенница Анна Сорокина, обманувшая американцев на сотни тысяч долларов, снялась в откровенном виде для обложки журнала Valus. Публикация появилась в Instagram-аккаунте (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) издания.

34-летняя аферистка, называющая себя Анной Делви, предстала в черном пальто с цветочным белым кружевом и наряде, оформленном металлической сеткой. Во время позирования она приспустила с плеч верхнюю одежду, повернулась к камере полубоком и продемонстрировала обнаженную грудь.

Ранее Делви показала естественную внешность на фото из сауны. Она позировала на камеру с небрежным пучком на голове и без одежды. При этом на ее лице полностью отсутствовал макияж.

Гражданка Германии переехала в Нью-Йорк в 2016 году и представлялась окружающим Анной Делви. Она называла себя наследницей богатой семьи и тесно общалась с представителями высшего общества. Аферистка подделывала чеки, что позволяло ей брать кредиты, бесплатно жить в дорогих отелях и скупать одежду люксовых брендов.