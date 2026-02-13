Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

15:15, 13 февраля 2026

Обнаружен необычный способ быстро снизить хроническую усталость

Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Momentum studio / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Rutgers Health и Национальных институтов здравоохранения США обнаружили, что кетамин — давно применяемый анестетик и препарат для лечения тяжелой депрессии — может временно снижать выраженность хронической усталости. Результаты небольшого клинического исследования опубликованы в журнале Pharmacological Reports (PR).

В пилотном испытании участвовали 10 человек с хронической усталостью, включая пациентов после лечения рака, а также людей с фибромиалгией, волчанкой и синдромом хронической усталости. Участники получили однократную низкую дозу кетамина, а через две недели — седативный препарат мидазолам, использовавшийся в качестве активного сравнения. Уже через три дня после инфузии кетамина показатели усталости снизились в среднем на 21 процент, а максимальный эффект наблюдался через сутки — уменьшение симптомов достигало почти 39 процентов.

Хотя кетамин лишь незначительно превзошел препарат сравнения, исследователи считают даже такой результат важным. Хроническая усталость остается труднообъяснимым и плохо поддающимся лечению состоянием, которое не проходит даже после отдыха. По оценкам, от нее страдают миллионы людей, особенно пациенты с онкологическими и аутоиммунными заболеваниями.

Авторы подчеркивают, что речь идет о предварительных данных. Исследование было небольшим, а набор участников ограничен. Тем не менее ученые уже готовят более крупное клиническое испытание.

Ранее ученые нашли неочевидный способ справиться с недосыпом.

