Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

12:29, 13 февраля 2026Наука и техника

Обнаружена скрытая связь между работой почек и развитием болезни мозга

JASN: Ухудшение работы почек ведет к росту биомаркеров болезни Альцгеймера
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

У людей с пониженной функцией почек в крови чаще обнаруживаются повышенные уровни биомаркеров, связанных с болезнью Альцгеймера. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института, проанализировав данные 93 исследований с участием более 62 тысяч человек из 21 страны. Результаты опубликованы в Journal of the American Society of Nephrology (JASN).

Исследователи оценивали связь между скоростью клубочковой фильтрации (eGFR) — основным показателем работы почек — и концентрацией таких маркеров, как амилоид-β, тау-белок, нейрофиламент легкой цепи (NfL) и GFAP в крови и спинномозговой жидкости. Выяснилось, что даже небольшое снижение eGFR было связано с ростом уровней NfL, GFAP и амилоида-β40 в крови. Причем эта зависимость сохранялась и после учета сопутствующих факторов.

При этом для маркеров в спинномозговой жидкости четкой связи выявлено не было — результаты оказались более неоднозначными. Это может указывать на то, что именно анализы крови в большей степени подвержены влиянию сопутствующих заболеваний.

Авторы подчеркивают: поскольку анализ крови на биомаркеры деменции все активнее внедряется в клиническую практику, важно учитывать состояние почек при интерпретации результатов. В противном случае есть риск переоценить неврологические изменения там, где часть эффекта может быть связана с нарушением фильтрационной функции почек.

Ранее ученые выяснили, что ингибиторы SGLT2 способны защищать почки от возрастного разрушения сосудов.

