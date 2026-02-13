Олигарх в кепке с сердечком отметил в суде день рождения вместе с главной ведьмой Украины

Украинский олигарх Коломойский отметил 63-й день рождения в зале суда

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отпраздновал свой день рождения в зале суда. Об этом сообщает ТСН.

В пятницу, 13 февраля, бизнесмен отмечал 63-й день рождения. Поэтому, кроме прокуроров, судей и адвокатов, на заседание пришли и друзья бизнесмена.

Среди группы поддержки была замечена и Мария Тихая, которую в соцсетях называют «главной ведьмой Украины». Коломойский ее заметил и помахал рукой.

Олигарх пришел в зал суда в кепке с сердечком. Сегодняшнее заседание длилось не более 10 минут.

Ранее Игорь Коломойский в ходе судебного заседания заявил, что правление президента Владимира Зеленского скоро закончится. Тогда он обвинил политика в том, что в суде присутствующим приходится сидеть в шапках.