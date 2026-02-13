Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:14, 13 февраля 2026Бывший СССР

Олигарх в кепке с сердечком отметил в суде день рождения вместе с главной ведьмой Украины

Украинский олигарх Коломойский отметил 63-й день рождения в зале суда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Игорь Коломойский

Игорь Коломойский. Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Находящийся в СИЗО украинский олигарх Игорь Коломойский (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) отпраздновал свой день рождения в зале суда. Об этом сообщает ТСН.

В пятницу, 13 февраля, бизнесмен отмечал 63-й день рождения. Поэтому, кроме прокуроров, судей и адвокатов, на заседание пришли и друзья бизнесмена.

Среди группы поддержки была замечена и Мария Тихая, которую в соцсетях называют «главной ведьмой Украины». Коломойский ее заметил и помахал рукой.

Олигарх пришел в зал суда в кепке с сердечком. Сегодняшнее заседание длилось не более 10 минут.

Ранее Игорь Коломойский в ходе судебного заседания заявил, что правление президента Владимира Зеленского скоро закончится. Тогда он обвинил политика в том, что в суде присутствующим приходится сидеть в шапках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Украина открыла первый совместный завод по производству дронов для ВСУ в Германии

    В ЦБ оценили последствия запрета на расчет наличными при сделках с жильем

    Олигарх в кепке с сердечком отметил в суде день рождения вместе с главной ведьмой Украины

    Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

    Посол оценил призыв Германии готовиться к войне с Россией

    Уникальную квартиру продадут с торгов в Петербурге

    Гладков сообщил о погибших и повреждениях энергоинфраструктуры после ракетного удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok