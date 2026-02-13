Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:36, 13 февраля 2026Забота о себе

Посещавшая солярий с 16 лет девушка заболела агрессивным видом рака

Metro: Ирландка Маквей к 24-м годам заболела раком кожи из-за солярия
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Senivpetro / Freepik

Ирландка Кэти Маквей, регулярно посещала солярии с 16 лет, рассказала, что, когда ей было 24 года, у нее обнаружили агрессивный вид рака кожи. Историей болезни она поделилась с изданием Metro.

По словам Маквей, она посещала солярий перед отпуском или вечеринкой, а после этого после могла несколько месяцев воздерживаться от искусственного загара. Позже она узнала, что в соляриях Великобритании запрещено оказывать услуги лицам младше 18 лет, однако никто не спрашивал ее о возрасте.

В 20 лет ирландка забеременела и на этот период отказалась от загара. После родов она снова вернулась в солярий. «Летом 2022 года я заметила, что на моей правой щеке растет черная родинка. В сентябре 2022 года ее удалили и отправили на биопсию», — рассказала она.

Материалы по теме:
«У тебя вырастут волосы повсюду!» Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
«У тебя вырастут волосы повсюду!»Эти люди подхватили давно забытые болезни. Все из-за отказа от прививок
20 июля 2019
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет» Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
«Я не спал только когда ел и ходил в туалет»Загадочная болезнь приковала американца к постели. Через 11 лет он вылечил себя сам
4 октября 2019

Биопсия показала, что у девушки меланома. В феврале 2023 года ей сделали операцию и удалили большой участок кожи с родинкой с лица. «После операции я проснулась с дополнительным шрамом на шее — мне удалили еще и лимфатический узел, чтобы проверить, распространился ли рак. И результаты показали, что меланома распространилась и на лимфатические узлы», — вспоминает Кэти.

Врачи объяснили девушке, что причиной рака кожи стала именно ее любовь к загару. «В феврале 2026 года закончился год моего лечения таргетной иммунотерапией, и теперь я в ремиссии. Но это еще не конец — теперь мне предстоит в течение пяти лет каждые шесть месяцев проходить контрольные обследования, чтобы убедиться, что рак не вернется», — заключила Кэти.

Ранее дерматолог Ольга Антонова оценила вероятность развития рака кожи из-за повреждения родинки. По ее словам, травматизация невуса не является поводом для паники.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме объяснили смену главы российской делегации на переговорах по Украине

    В НАТО испугались, что Россия перекроет Сувалкский коридор. Почему это место называют самым опасным на Земле

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Москвичам назвали срок возвращения морозов после оттепели

    В ЦБ назвали варианты дальнейших решений по ключевой ставке

    Пропавшую больше года назад змею нашли в компостной куче

    ЦБ рассматривал два варианта решения по ключевой ставке

    Больше полумиллиарда евро заплатила страна НАТО за российские удобрения

    В России вспомнили о поворотной точке в истории Т-90

    Дети пострадали из-за схода снега с крыши в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok