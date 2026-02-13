Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:46, 13 февраля 2026Экономика

Пошлины Трампа оказались слишком сложны для его чиновников

FT: Трамп захотел снизить пошлины на сталь и алюминий
Кирилл Луцюк

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Власти США задумались о смягчении пошлин на изделия из стали и алюминия. Об этом сообщило Financial Times со ссылкой на источники.

Речь идет о 50-процентных тарифах, которые глава Белого дома Дональд Трамп ввел в прошлом году. Однако, как признались американские чиновники, установленный режим оказался чересчур сложным для применения и его придется упростить. Предполагается, что смягчение отразится на импорте из таких государств, как Великобритания, Мексика, Канада и Европейский союз.

В настоящее время администрация Трампа пересматривает список товаров, подлежащих обложению пошлинами, и планирует освободить от них некоторые позиции. Кроме того, Вашингтон собрался поставить на паузу расширение списков и приступить к целенаправленным расследованиям в сфере национальной безопасности в отношении конкретных товаров.

По данным статистической службы Соединенных Штатов, с января по ноябрь минувшего года США купили у Китая стали на 7,4 миллиарда долларов. В аналогичный период 2024 года речь шла о 10,2 миллиарда долларов. Таким образом, импорт упал на 27 процентов. Тем не менее Китай остался крупнейшим поставщиком стали на американский рынок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России нашли спасение от украинских дронов «Баба-яга»

    Многие китайские автобренды собрались «на выход» из России

    «Квартира напоминает бункер». Чем занят и как сейчас живет богатейший сектант России

    Чудом оставшаяся в живых женщина рассказала о видении Иисуса в решающий момент

    Мужчина предстанет перед судом в Москве после группового изнасилования девушки

    Пошлины Трампа оказались слишком сложны для его чиновников

    Вербовщицы Эпштейна обсуждали «рыбалку» на несовершеннолетних в постсоветской стране

    Внешний госдолг России вырос до максимума за 20 лет

    Жителям российского приграничья посоветовали отказаться от камуфляжа по одной причине

    Адриана Лима похвасталась фигурой в нижнем белье для модной съемки Victoria’s Secret

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok