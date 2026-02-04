США не смогли избавиться от китайской стали

Статслужба США: Импорт китайской стали упал почти на 30 процентов

За 11 месяцев 2025 года США купили у Китая стали на 7,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Соединенных Штатов.

В аналогичный период прошлого года речь шла о 10,2 миллиарда долларов. Таким образом, импорт снизился на 27 процентов в годовом выражении. Это означает, что несмотря на эффект пошлин, введенных властями США на эту продукцию, Китай остался крупнейшим поставщиком стали на американский рынок. Его доля оценивается в 15 процентов. На втором месте расположилась Мексика (6,9 миллиарда долларов), на третьем — Канада с показателем в 6,2 миллиарда.

Четвертое и пятое места достались Тайваню и Южной Корее, которые продали США стали на 3,6 и 3,1 миллиарда долларов соответственно.

В 2024 году Китай призвал Белый дом к немедленной отмене повышенных пошлин на сталь и алюминий из КНР. Пекин настаивал, что Вашингтону следует заняться собственными делами и грозил Соединенным Штатам ответными мерами. Кроме того, Китай выражал опасения по поводу безопасности и стабильности мировых цепочек поставок.