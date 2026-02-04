Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:56, 4 февраля 2026Экономика

США не смогли избавиться от китайской стали

Статслужба США: Импорт китайской стали упал почти на 30 процентов
Кирилл Луцюк
СюжетПошлины США

Фото: Rodrigo Garrido / Reuters

За 11 месяцев 2025 года США купили у Китая стали на 7,4 миллиарда долларов. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на статистическую службу Соединенных Штатов.

В аналогичный период прошлого года речь шла о 10,2 миллиарда долларов. Таким образом, импорт снизился на 27 процентов в годовом выражении. Это означает, что несмотря на эффект пошлин, введенных властями США на эту продукцию, Китай остался крупнейшим поставщиком стали на американский рынок. Его доля оценивается в 15 процентов. На втором месте расположилась Мексика (6,9 миллиарда долларов), на третьем — Канада с показателем в 6,2 миллиарда.

Четвертое и пятое места достались Тайваню и Южной Корее, которые продали США стали на 3,6 и 3,1 миллиарда долларов соответственно.

В 2024 году Китай призвал Белый дом к немедленной отмене повышенных пошлин на сталь и алюминий из КНР. Пекин настаивал, что Вашингтону следует заняться собственными делами и грозил Соединенным Штатам ответными мерами. Кроме того, Китай выражал опасения по поводу безопасности и стабильности мировых цепочек поставок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Высокое напряжение во всех сферах». В Совфеде заявили о массовых протестах на Украине

    Зеленский засветился в файлах Эпштейна в контексте торговли людьми

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Живущих почти в 1000 километров от Украины россиян предупредили об опасности БПЛА

    В МИД России указали на бандитские методы Запада в одном вопросе

    Одного постсоветского лидера позвали в Израиль

    Участник СВО рассказал о сослуживцах-французах

    Медведчук увидел в словах Рютте приговор мирным соглашениям

    Переговоры в Абу-Даби породили надежды на завершение конфликта на Украине весной

    26-летнюю звезду шоу «Голос» не смогли спасти после укуса змеи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok