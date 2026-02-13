Повар из дома престарелых пять лет трогал женщин на пляже под хитрым предлогом

The Sun: Британец выдал себя за энерготерапевта, чтобы трогать женщин на пляже

Британец на протяжении пяти лет выслеживал на набережной Брайтона девушек и трогал их под предлогом, что он энерготерапевт. Об этом сообщает The Sun.

59-летний Фаттах Деррахи, работающий поваром в доме престарелых, регулярно подходил к незнакомкам на пляже между половиной пятого и половиной десятого утра. Он представлялся специалистом по терапии прикосновений и энерготерапевтом и сообщал им, что у них хорошая энергетика. Затем мужчина предлагал девушкам испытать его метод терапии, после чего начинал трогать их. С 2021 по 2025 год с помощью этой хитрости он совершил не меньше десяти нападений.

В 2025 году после очередного заявления о домогательствах полиция Сассекса обнародовала кадры с Деррахи с камер наблюдения. Благодаря бдительности горожан подозреваемый был задержан в течение нескольких часов. Пять потерпевших указали на него на опознании. Деррахи полностью признал вину. Он попал под суд, приговор ему будет вынесен 23 февраля.

