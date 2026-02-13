Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:00, 13 февраля 2026Из жизни

Повар из дома престарелых пять лет трогал женщин на пляже под хитрым предлогом

The Sun: Британец выдал себя за энерготерапевта, чтобы трогать женщин на пляже
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: @FattahDerrahi

Британец на протяжении пяти лет выслеживал на набережной Брайтона девушек и трогал их под предлогом, что он энерготерапевт. Об этом сообщает The Sun.

59-летний Фаттах Деррахи, работающий поваром в доме престарелых, регулярно подходил к незнакомкам на пляже между половиной пятого и половиной десятого утра. Он представлялся специалистом по терапии прикосновений и энерготерапевтом и сообщал им, что у них хорошая энергетика. Затем мужчина предлагал девушкам испытать его метод терапии, после чего начинал трогать их. С 2021 по 2025 год с помощью этой хитрости он совершил не меньше десяти нападений.

В 2025 году после очередного заявления о домогательствах полиция Сассекса обнародовала кадры с Деррахи с камер наблюдения. Благодаря бдительности горожан подозреваемый был задержан в течение нескольких часов. Пять потерпевших указали на него на опознании. Деррахи полностью признал вину. Он попал под суд, приговор ему будет вынесен 23 февраля.

Материалы по теме:
Белые рабыни Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
Белые рабыниМигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме
6 января 2018
«Самцы — это ошибка природы» Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
«Самцы — это ошибка природы»Как феминизм стал радикальным движением, решившим избавить мир от власти мужчин
17 ноября 2021

В сентябре 2025 года гастроэнтеролога из американского штата Нью-Йорк приговорили к 24 годам тюрьмы за изнасилования пациенток и женщин, с которыми он встречался. Мужчина накачивал своих жертв лекарствами и снимал изнасилования на камеру.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп выступил с призывом к Зеленскому

    В России установлен тревожный рекорд

    Перечислены еще не сбывшиеся предсказания Жириновского

    Украина открыла первый совместный завод по производству дронов для ВСУ в Германии

    В ЦБ оценили последствия запрета на расчет наличными при сделках с жильем

    Олигарх в кепке с сердечком отметил в суде день рождения вместе с главной ведьмой Украины

    Президент Чехии призвал привлечь Россию к переговорам по Украине

    Посол оценил призыв Германии готовиться к войне с Россией

    Уникальную квартиру продадут с торгов в Петербурге

    Гладков сообщил о погибших и повреждениях энергоинфраструктуры после ракетного удара ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok