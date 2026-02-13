Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Силовые структуры
17:22, 13 февраля 2026Силовые структуры

Приговоренные к 20 годам в российском суде наркодилеры попали на видео

В Москве суд приговорил наркодилеров к срокам от 19,5 до 20 лет
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Бутырский районный суд Москвы вынес приговор троим участникам организованной группы, занимавшейся производством и сбытом мефедрона. Осужденные попали на видео, которым с «Лентой.ру» поделились в пресс-службе суда.

На кадрах стоят трое мужчин «в аквариуме». Один из них сначала смотрит в сторону судьи, а потом поднимает взгляд вверх.

Двое из них получили по 19,5 года лишения свободы, а третий — 20 лет. Все они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. По версии следствия, злоумышленники разработали бесконтактную схему поставок прекурсоров и оборудования через тайники, а готовый мефедрон сбывали также бесконтактным способом, используя закладки.

Ранее в Московской области приговор выслушали организаторы сети нароколабораторий.

