12:08, 13 января 2026Силовые структуры

Организовавшие крупную сеть нарколабораторий в российском регионе выслушали приговор

В Московской области организаторы сети нарколабораторий получили сроки
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Московской области организаторы сети нароколабораторий получили сроки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Они признаны виновными по статьям 210 («Создание преступного сообщества и участие в нем»), 228.1 («Незаконное  производство наркотических средств») и 327 («Приобретение, хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина, с целью скрыть другое преступление») УК РФ.

Как установил суд, участники преступного сообщества в период с марта 2019 года по март 2021 года производили наркотическое вещество мефедрон на территории России.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов ликвидировали шесть подпольных нарколабораторий в Московской области. Из незаконного оборота было изъято более тонны синтетических наркотиков.

Суд приговорил троих руководителей структурных подразделений к срокам от 20 до 23 лет лишения свободы, остальные участники получили. от 12 до 19 лет колонии. Отбывать наказание они будут в колониях строгого и особого режимов.

Ранее сообщалось, что рассыпавший 50 килограммов наркотиков на кладбище попал на видео ФСБ.

